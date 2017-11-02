Определились победители конкурса "BaramaFinTechHackathon" (ФОТО)

2017-11-02 16:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С большим энтузиазмом завершился проект «BaramaFinTechHackathon 2017 MobileApp» учебного и соревновательного характера, организованный для молодых программистов центром инноваций и предпринимательства Barama и Университетом ADA при поддержке Azercell Telecom и PASHA Bank.

Напомним, что проект «BaramaFinTechHackathon 2017 MobileApp», проводимый в Азербайджане уже в четвертый раз, представляет собой конкурс, в котором разработчики мобильных приложений в течение 36 часов без перерывов, не покладая рук, разрабатывают новые мобильные приложения. В итоге, стали известны три команды-победителя конкурса, в котором приняли участие 50 молодых программистов и 16 команд:

- Обладатель первого места – команда Crocusoft с проектом Coupay получила приз на сумму 1500 манатов. Проект основан на использовании накопленных при покупках бонусов посредством мобильного телефона.

- Обладатель второго места – команда Conexus с проектом Nova wallet получила приз на сумму 750 манатов. Данное приложение представляет собой электронный кошелек, поддерживающий bitcoin и различные валюты.

- Обладатель третьего места – команда Meraki с проектом HandyApp получила приз на сумму 450 манатов. Данный проект основывается на приложении, позволяющем осуществлять денежные переводы с карты на карту внутри группы.

Медиа-поддержку проекту оказали Technote.az и центр Barama Media.

Центр инноваций и предпринимательства Barama компании Azercell Telecom и впредь будет поддерживать новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствуя их превращению в полноценные компании.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают службу Azercell. Azercell внедрила в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.