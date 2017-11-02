Фазиль Гурбанов: «Если решение будет отрицательным, мы думаем о создании на базе ВАК новой организации»

2017-11-02 17:05 | www.apa.az | 4

Интервью президента Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), профессора Фазиля Гурбанова московскому корреспонденту АПА.



-Фазиль муаллим, сегодня ВАК подал кассационную жалобу в Президиум Верховного суда РФ на решение об аннулировании регистрации структуры. Есть ли надежда, что ответ будет положительным?



-Да, сегодня наш адвокат подал в Президиум Верховного суда РФ кассационную жалобу на решение о ликвидации регистрации Конгресса. Нам будет предоставлена информация о том, когда будет рассмотрена наша жалоба. Что касается наших ожиданий, то могу сказать, что мы устранили все недочеты, отмеченные Минюстом РФ. Надеюсь, что Президиум даст положительный ответ на нашу кассационную жалобу. Как говорится, надежда умирает последней. Полагаю, тот факт, что мы обратились во все инстанции, свидетельствует о справедливости нашей позиции. К нам не предъявлялись претензии по поводу допущения каких-либо грубых политических ошибок. Претензии были связаны именно с документацией. На предупреждения Минюста не была дана своевременная реакция.

-Для того, чтобы справедливость восторжествовала, Вы обратились к президенту и премьер-министру России в связи с ликвидацией ВАК. Последнее решение суда же показывает, что это обращение осталось без ответа.

- Да, мы обратились в Администрацию Президента, Совет Федерации, Госдуму. Встречались с депутатами. Можно сказать, что мы провели встречи со всеми инстанциями, выразили обеспокоенность. В течение всего этого периода мы не сидели сложа руки. Мы привели в порядок документы. За это время ВАК провел и принял участие в ряде мероприятий. В настоящий момент мы готовимся к 100-летнему юбилею одного из основоположников российской космонавтики генерала Керима Керимова. 14 ноября мы проведем большое мероприятие в связи со 100-летним юбилеем Керима Керимова.

Впереди день «Народного единства» в России. Наша организация готовится и к этому празднику 4 ноября. Как вы видите, ВАК работает. Мы не падаем духом. Считаю, что организация, основу которой в 2001 году заложили общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент России Владимир Путин, не должна прекращать свою деятельность. ВАК объединяет всех проживающих в России азербайджанцев. ВАК – организация, объединяющая 2,5 млн. азербайджанцев.

- Какие шаги предпримет ВАК, если Президиум Верховного суда не даст положительный ответ на кассационную жалобу? Стоит ли в повестке вопрос создания новой организации?



- Наша основная задача – сохранить Всероссийский азербайджанский конгресс. Если решение Президиума будет отрицательным, то мы будем готовы к этому. Упразднить организацию, которая имеет представительства в более чем 70 регионах России, не легкий вопрос. Оставить около 2,5 миллиона азербайджанцев без организации невозможно. Поэтому наша основная задача это сохранить организацию. Если кассационная жалоба не будет удовлетворена, тогда мы подумаем об изменении названия организации и создании новой структуры на базе ВАК. Все это зависит от решения Президиума Верховного суда. Однако мы не теряем надежду. Надеемся, что будет принято справедливое решение.