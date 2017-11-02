Премьер Армении разозлился на журналистов

2017-11-02 14:48 | www.oxu.az | 4

"Не нужно без конца задавать вопрос о том, кто займет кресло премьер-министра в апреле 2018 года", - сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян на пресс-конференции в Кабинете министров, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Sputnik.

Отметим, что в апреле 2018 года в Армении в должность вступит новый президент, полномочия которого сильно сократятся. Всю исполнительную власть возьмет на себя правительство во главе с премьер-министром.

"О том, кто именно займет эту должность, и может ли на нее перейти нынешний президент Серж Саргсян, спрашивали уже не раз. Приходится отвечать одно и то же: кандидатуру премьер-министра определят Республиканская партия Армении и ее партнёр по коалиции — АРФ Дашнакцутюн. Обсуждения пока не велись", - заявил Карапетян.

Н.Г.