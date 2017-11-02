Нефтяная корзина ОПЕК 1 ноября подорожала

2017-11-02 16:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК первого ноября составила 59,23 доллара за баррель, что на 0,7 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг показывают отрицательную динамику.

По состоянию на 16:42 четверга, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55 процента - до 60,16 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,18 процента — до 54,2 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)