Apple разработала два дешёвых iPhone X для «бедных»

2017-11-02 15:04 | www.oxu.az | 1

Компания Apple разработала дешёвые iPhone X для покупателей в Китае.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gazetadaily.ru, американская компания Apple разработала два бюджетных варианта нового смартфона iPhone X для тех, кто не может позволить себе купить гаджет за 1000 долларов.

Эти разработки были сделаны специально для покупателей из КНР. Презентация новинок с названием Lisbon и Hangzhou пройдёт весной. В компании посчитали, что высокие цены на новый смартфон, официальный старт продаж которого начнётся в эту пятницу, могут отпугнуть большинство покупателей из КНР. Именно поэтому для Китая создадут два недорогих варианта. За счёт чего Apple снизила стоимость гаджетов, остаётся неизвестным.

A.M.