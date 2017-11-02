ВС Армении совершили провокацию на госгранице с Азербайджаном

2017-11-02 17:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении предприняли очередную провокацию в отношении Азербайджана.

Как сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны, сегодня примерно в 12:30 село Гаралар Товузского района Азербайджана подверглось обстрелу из крупнокалиберных пулеметов с позиций ВС Армении, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района.

Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана, расположенными в этом направлении, были приняты неотложные ответные меры.