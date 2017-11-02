В Баку пройдет интеллектуальный турнир, приуроченный ко Дню независимости Азербайджана

2017-11-02 17:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет интеллектуальный турнир VI Müstəqillik Kuboku, приуроченный ко Дню независимости Азербайджана, организованный Азербайджанским клубом интеллектуальных игр и молодежным общественным объединением "Одлар юрду", сообщил Trend Life президент клуба Айдын Пириев.

Главная цель просветительского турнира – развитие интеллектуального движения в стране, пропаганда морально-нравственного и патриотического воспитания среди молодежи. Турнир пройдет в рамках реализации Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 гг.".

Соревнование пройдет в формате "Что? Где? Когда?" в ресторане “Passage 1901” 12 ноября. В турнире могут принять участие представители молодежи от 18 до 29 лет. Победителей ждут ценные призы. Зарегистрироваться можно по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/1RJGyvTFAab3cUlLVPzt1BHHm0gmaZsC0l47AZTXzZH4/viewform?edit_requested=true

Последний день регистрации – 9 ноября.

(Автор: Вугар Иманов)