Сотрудники Сумгаитского государственного университета награждены медалями «Tерегги» - СПИСОК

2017-11-02 17:35 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Сумгаитского государственного университета медалями «Tерегги».

Как сообщает АПА, в честь 55-летнего юбилея университета и за заслуги в развитии образования, медалями «Tерегги» награждены следующие сотрудники университета:

Агаев Улдуз Хейрулла оглу

Гусейнов Агиль Гамид оглу

Гусейнов Галиб Сирадж оглу

Искендерова Нигяр Вялиш гызы

Мустафаев Муса Муса оглу

Мустафаев Валех Азад оглу

Талыбов Натик Гасан оглу.