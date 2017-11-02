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Сотрудники Сумгаитского государственного университета награждены медалями «Tерегги» - СПИСОК

2017-11-02 17:35 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Сумгаитского государственного университета медалями «Tерегги».

Как сообщает АПА, в честь 55-летнего юбилея университета и за заслуги в развитии образования, медалями «Tерегги» награждены следующие сотрудники университета:

Агаев Улдуз Хейрулла оглу

Гусейнов Агиль Гамид оглу

Гусейнов Галиб Сирадж оглу

Искендерова Нигяр Вялиш гызы

Мустафаев Муса Муса оглу

Мустафаев Валех Азад оглу

Талыбов Натик Гасан оглу.

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