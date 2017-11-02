Сотрудники Сумгаитского государственного университета награждены медалями «Tерегги» - СПИСОК

2017-11-02 17:35 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Сумгаитского государственного университета медалями «Tерегги».
Как сообщает АПА, в честь 55-летнего юбилея университета и за заслуги в развитии образования, медалями «Tерегги» награждены следующие сотрудники университета:
Агаев Улдуз Хейрулла оглу
Гусейнов Агиль Гамид оглу
Гусейнов Галиб Сирадж оглу
Искендерова Нигяр Вялиш гызы
Мустафаев Муса Муса оглу
Мустафаев Валех Азад оглу
Талыбов Натик Гасан оглу.