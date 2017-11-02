Президент Азербайджана направил письмо премьер-министру Японии

2017-11-02 17:46 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность Премьер-министра Японии. Нынешний уровень развития азербайджано-японских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что мы и впредь продолжим наши усилия на пути дальнейшего укрепления дружественных связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами. Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Японии».