Арестованы обвиняемые в убийстве киллера Ленкоранского

2017-11-02 15:17 | www.oxu.az | 3

В Петербурге после окончания административного ареста вновь задержаны двое уроженцев Азербайджана. Теперь им вменяют убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на fontanka.ru, вечером 1 ноября из изолятора временного содержания на Захарьевской улице вышли двое азербайджанцев: 42-летний Гусейн и 38-летний Эмин. Далеко уйти от места, где они провели семь суток административного ареста, земляки не смогли — их уже ждали, чтобы вновь задержать. Задержание проводили оперативники уголовного розыска и сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с бандитизмом управления ФСБ.



Азербайджанцы задержаны пока на двое суток в рамках уголовного дела об убийстве. По версии следствия, в середине сентября текущего года они устранили гражданина России Эльчина Мамедова 1975 г.р. Имя Э.Мамедова проходило по делу, возбужденному в связи с убийством «вора в законе» Ровшана Ленкоранского. Преступление было совершено у ресторана в центре Тбилиси, убитый являлся человеком, известным в криминальном мире. Его Toyota Land Cruiser расстреляли двое неизвестных.

Это преступление, возможно, не было бы раскрыто к сегодняшнему дню, если бы 24 октября Эмина и Гусейна не задержали в Петербурге сотрудники Росгвардии. В машине, которую остановили на улице Турку, нашли маски, черный камуфляж, наручники, пистолет с обоймой и бинокль. Судя по всему, силовики предотвратили новое преступление. Впрочем, тогда, неделю назад, ситуацию оформили в рамках Административного кодекса. Теперь у следствия есть основания для того, чтобы проводить расследование в рамках Уголовного кодекса.

A.M.

