Верховный лидер Ирана назвал США главным врагом

2017-11-02 15:23 | www.oxu.az | 2

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал США главным врагом иранской нации.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

"Америка является основным врагом в прямом смысле этого слова", - заявил Хаменеи во время выступления перед студентами в четверг.

"Отступление перед лицом Америки придаст им сил и сделает их наглыми, в связи с этим единственным путем является сопротивление", - заявил Хаменеи, отметив, что США с самого начала после победы Исламской революции заняли по отношению к Ирану враждебную позицию, а сейчас стремятся навредить соглашению по атому.

Н.О.