Спасатели прикаспийских стран отработают вопросы взаимодействия на учениях в Азербайджане

2017-11-02 17:20 | www.trend.az | 4

Международные учения спасательных служб прикаспийских государств "Хазар (Каспий)-2017" начались в Азербайджане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В столице Азербайджана состоялось открытие международных учений спасательных служб прикаспийских государств "Хазар (Каспий)-2017". В ходе учений планируется отработать вопросы совместного реагирования аварийно-спасательных служб России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на суше, на воде, а также при столкновении судов, ДТП, пожарах и обрушениях зданий", - сообщили в ведомстве, отметив, что учения продлятся до пятницы, 3 ноября.

В учениях будут задействованы более 1,5 тыс. пожарных, спасателей и более 300 единиц техники всех прикаспийских государств. Практическая часть учений состоится в пятницу в территориальных водах Азербайджана на юго-западе Каспийского моря.

Российскую группировку возглавляет замглавы МЧС России Владлен Аксенов. В ее составе - силы и средства Южного и Северо-Кавказского региональных поисково-спасательных отрядов, в частности, самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, маломерные суда, а также мобильный узел связи и укомплектованные аварийно-спасательные машины тяжелого класса.

Кроме того, на базе Академии министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана участники мероприятия обсудят стратегию развития международного чрезвычайного реагирования, а также вопросы взаимодействия между ведомствами прикаспийских государств. "В мероприятии принимают участие руководители чрезвычайных ведомств прикаспийских государств, а также Международной организации гражданской обороны (МОГО)", - сообщили в МЧС РФ.