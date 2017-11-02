Военные учения ОДКБ пройдут в ноябре в Таджикистане

2017-11-02 17:27 | www.trend.az | 3

Учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности пройдут в ноябре в Таджикистане. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по итогам 11-го заседания Военного комитета ОДКБ в Бресте, передает корреспондент Белта.

"У нас впереди большое мероприятие - проведение учений с коллективными силами в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности с 10 по 20 ноября. Будет участвовать весьма серьезный контингент. Планируется задействовать около 5 тыс. человек личного состава, большое количество техники, в том числе применение различных видов авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов. Это пройдет на пяти полигонах на территории Таджикистана и будет, наверное, завершающим крупным мероприятием 2017 года", - сказал Анатолий Сидоров.

Он подчеркнул, что вопросу развития военной составляющей организации главами государств - участников ОДКБ уделяется большое внимание. Говоря о перспективах будущего года, начальник Объединенного штаба отметил, что в 2018-м продолжится практика внезапных проверок воинских и других формирований, входящих в состав коллективных сил ОДКБ. Такие учения проводятся по плану национальных командований.

Сегодня в Бресте состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ, в котором приняли участие представители всех шести государств - участников организации - Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. На заседании были рассмотрены основные вопросы военно-политической и стратегической обстановки в регионах коллективной безопасности, определены риски, угрозы и вызовы внутренним региональным и национальным интересам. Участники встречи рассмотрели план совместных мероприятий боевой и оперативной подготовки контингента войск, обменялись мнениями по вопросам функционирования центров кризисного реагирования, которые с 1 сентября начали работать во всех странах - членах организации.

"На сегодняшний день мы выходим на более качественный уровень в решении вопросов в планировании, применении и развертывании не только коллективных сил оперативного реагирования, но и вообще вооруженных сил, которые способны и готовы выполнять задачи совместного применения на любой территории стран - членов ОДКБ", - подвел итог встречи председатель Военного комитета, начальник Генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев.