Тело Рафига Гусейнова доставлено в Азербайджан

2017-11-02 17:53 | www.apa.az | 3

Тело народного артиста, диктора Рафига Гусейнова доставлено в Азербайджан.

Как сообщает АПА, самолет с телом народного артиста прибыл из Германии и совершил посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев.

В аэропорту находились члены семьи диктора, родственники, коллеги.

Церемония прощания с народным артистом состоится 3 ноября в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова с 10:00 до 12:00. Он будет похоронен на II аллее почетного захоронения.

Поминальная церемония же будет проведена в мечети Гейдар.

Рафиг Гусейнов скончался 26 октября в одной из клиник германского города Дюссельдорф, где он лечился от онкологической болезни.