Азербайджанцы осуждены за изнасилование российских девушек

2017-11-02 15:30 | www.oxu.az | 1

Двое молодых азербайджанцев осуждены за изнасилование на территории России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в январе 2009 года в городе Сургут.

Житель Кюрдамирского района Сеймур Эйвазов и его двоюродный брат Орудж Гасанов вместе со своими знакомыми – несовершеннолетними Дианой и Екатериной отправились на съемную квартиру на Профсоюзной улице.

Орудж рассказал следствию, что находясь на кухне с Дианой, предложил ей заняться сексом, но девушка отказалась: «Я разозлился и сказал, что потратил столько денег на аренду и напитки для того, чтобы вступить с ней в половую связь. Потом Диана сняла одежду, и я вступил с ней в традиционную половую связь. Я не знал, что она несовершеннолетняя».

В то же время Екатерина сообщила следователям в Баку, что Сеймур и Орудж изнасиловали их извращенным способом, зная, что они несовершеннолетние.

О.Гасанов, будучи гражданином России, был приговорен в этой стране к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а дело С.Эйвазова было рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Судья Тамелла Насруллаева вынесла ему аналогичный приговор.

A.M.

