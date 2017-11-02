В Египте уничтожено пять террористов

2017-11-02 15:36 | www.oxu.az | 4

Египетские военные предотвратили нападение боевиков на КПП сил безопасности на севере Синайского полуострова, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Масри аль-Яум».

При этом военным удалось уничтожить пять радикалов и ранить еще шестерых.

К преследованию оставшихся террористов была подключена военная авиация.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.

Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов.

За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

Н.Г.