В Египте уничтожено пять террористов

2017-11-02 15:36 | www.oxu.az | 4
Египетские военные предотвратили нападение боевиков на КПП сил безопасности на севере Синайского полуострова, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Масри аль-Яум».
При этом военным удалось уничтожить пять радикалов и ранить еще шестерых.
К преследованию оставшихся террористов была подключена военная авиация.
Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.
Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов.
За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.
Н.Г.