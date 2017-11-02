Главы турецких муниципалитетов посетят Джоджуг Марджанлы

2017-11-02 17:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По инициативе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой делегация из 29 человек, состоящая из глав муниципалитетов, являющихся членами Объединения муниципалитетов Чукурова (Турция), 5 - 9 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджан.

Как сообщили Trend в четверг в госкомитете, цель визита - наладить двустороннее сотрудничество с местными муниципалитетами и органами самоуправления, организовать обмен опытом в сферах туризма, охраны окружающей среды, культурных и исторических памятников, еще более укрепить существующие между Турцией и Азербайджаном дружественные, братские отношения.

Планируется визит делегации в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Гости ознакомятся с работами по строительству и реконструкции, проведенными за короткий срок в освобожденном от оккупации Джоджуг Марджанлы и продолжающимися в настоящее время, посетят мемориальный комплекс «Памяти шехидов апреля», примут участие в акции по посадке деревьев с целью закладки парка братства Азербайджан-Турция и церемонии подписания протокола о намерениях по побратимству между муниципалитетом Караисалы и Исполнительной власть Джабраильского района.

Также запланировано подписание протокола о намерениях по сотрудничеству между Национальной ассоциацией городских муниципалитетов Азербайджана и Объединением муниципалитетов Чукурова.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)