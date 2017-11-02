В рамках проекта "Вечера мугам" представлены шедевры "Орта Махур" и "Рахаб"

2017-11-02 17:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама в рамках нового сезона большого проекта "Muğam axşamları" ("Вечера мугама") прозвучали мугамы "Орта Махур" и "Рахаб", сообщает Trend Life. Проект реализуется Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и Азербайджанским радио.

В концертной программе приняли участие лауреаты Телевизионного конкурса мугама - Мамед Наджафов, Нисбат Садраева и Гюльнар Гудретли. Выступление прошло в сопровождении инструментального ансамбля "Muğam" под руководством заслуженного артиста, тариста Сахиба Пашазаде: в составе - заслуженные артисты Тогрул Асадуллаев (кеманча) и Чинара Гейдарова (канон), а также Шафа Керимов (уд), Азад Алимамедов (балабан), Эмин Джабраилов (нагара).

В новом сезоне с 11 октября по 27 декабря представлены вечера, посвященные различным направлениям мугама: “Mahur-hindi”, “Bayatı-Kürd” – 11 октября, “Orta Mahur”, “Rahab” – 1 ноября, “Bayatı-Qacar”, “Şahnaz” – 15 ноября, “Qatar”, “Dəşti”, “Mirzə Hüseyn Segahı” – 29 ноября, “Xaric Segah” - 6 декабря, “Heyratı”, “Mənsuriyyə”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Osmanlı”, “Heydəri”, “Simayi-Şəms” – 13 декабря, “Ovşarı”, “Arazbarı” – 27 декабря.

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Приобрести билеты на концерты можно в кассах города и на сайте iticket.az.

Напомним, что в рамках проекта с 16 мая до 30 июня этого года была представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама (Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн) с участием известных ханенде и молодых талантов.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Вугар Иманов)