В Губе обнаружена конина неизвестного происхождения

2017-11-02 18:00 | www.apa.az | 4

На основании поступившей 2 ноября информации, сотрудниками обеспечивающего карантинные мероприятия отдельного полицейского батальона Главного управления общественной безопасности МВД на территории Губинского района был досмотрен автомобиль марки «ГАЗель», за рулем которого находился Алиш Рустамов.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, во время досмотра автомобиля в багажнике было обнаружено 180 кг. конины и одна конская голова, которые перевозились незаконным образом в антисанитарных условиях без каких-либо документов о происхождении и отсутствии болезнетворных бактерий.

Были взяты соответствующие образцы и отправлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

В зависимости от результатов лабораторного анализа будут приняты меры в соответствии с законодательством.