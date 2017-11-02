Президент: Обсуждая двусторонние отношения на встрече с Путиным мы обнаружили, что никаких требующих решения вопросов нет

2017-11-02 18:13 | www.apa.az | 2

«Вчера вечером, просматривая с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным повестку двусторонних отношений следующей встречи, мы обнаружили, что никаких требующих решения вопросов нет. Мы всего лишь вспоминали достижения – результаты сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической и политической сферах, и дали соответствующим структурам поручения для определения будущих путей развития сотрудничества. То есть, уже это является показателем такого уровня отношений, что даже нет особых вопросов, требующего решения на уровне президентов».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема заместителя председателя Совета Федерации России Ильяса Умаханова и председателя Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидова.

«Все вопросы решаются довольно успешно. Сегодня Россия и Азербайджан демонстрируют высокую степень добрососедства, партнерства и дружбы», - отметил президент.

Глава государства также добавил, что существующие крепкие связи между народами успешно развиваются и сегодня.