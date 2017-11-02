Абэ и Трамп обсудят отношения с Россией - МИД Японии

2017-11-02 17:47 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудит с президентом США Дональдом Трампом отношения с Россией во время его визита 5-7 ноября, а также может объяснить свою позицию относительно развития отношения с Москвой. Об этом рассказал в четверг представитель МИД Японии, передает ТАСС.

"Да, я думаю, что есть возможность того, что премьер-министр Абэ объяснит ему [Трампу о своей позиции по развитию] отношений с Россией", - сказал он. Вместе с тем, подчеркнул он, теме японско-российских и американо-российских отношений будет уделено не так много времени. "Они коснутся вопросов их [Японии и США] отношений с Россией, но я не думаю, что эта дискуссия будет продолжаться долго, это будет малая часть всей дискуссии", - пояснил представитель МИД.

С Японии начнется азиатское турне Трампа. После нее он отправится в Южную Корею, а оттуда - в Китай. В ходе поездки, которая продлится до 14 ноября, он посетит также Вьетнам и Филиппины.