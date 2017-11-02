Стартовала лотерея шопинг фестиваля в Баку

2017-11-02 18:18 | www.apa.az | 3

С 1 ноября стартовала моментальная лотерея Бакинского шопинг фестиваля «Сюрпризы Фестиваля»!

Победителям лотереи, организованной во время Фестиваля, будут предоставлены разные подарки и подарочные купоны. В том числе, плазменные телевизоры от ТЦ «Метропарк», смартфоны Mikromax от гипермаркета Bravo, супер-современные духовки от Optimal Elektronics, новейшие видеокамеры от ТЦ Park Bulvar, пылесосы от Baku Elektroniсs, а также многочисленные призы от магазинов и торговых центров, являющихся участниками фестиваля, с которыми можно ознакомиться по этой ссылке: http://bakushopfest.com/lotereya/lotereya-hediyyeleri/.

Во время второго Бакинского шопинг фестиваля каждый покупатель, совершивший шопинг в рамках фестиваля на сумму более 100 манатов, может стать участником лотереи «Сюрпризы фестиваля». Для этого, покупатель должен предоставить на приобретённый товар налоговую счет-фактуру в один из киосков НДС (Tax Free), действующих во время проведения Бакинского шопинг фестиваля. В киоске НДС представитель налогового органа после проверки, внесения специальных примечаний и поставив печать, возвращает один экземпляр фактуры покупателю. Клиент с запечатанным налоговым счетом-фактурой и удостоверением личности после получения части НДС в уполномоченном банке должен обратиться в Информационный Деск Фестиваля. Здесь покупателю в зависимости от суммы, указанной на счет фактуре, выдаётся 1 (один) или 2 (два) лотерейных билета: на сумму покупок от 100 – до 500 манатов покупатель получит 1, на сумму от 500 манатов и выше 2 билета.

Каждый покупатель, воспользовавшийся услугой возврата НДС - Tax Free в магазинах-участниках Бакинского шопинг фестиваля с 15 октября по 15 ноября, сможет участвовать в лотерее фестиваля, предоставив налоговый счет-фактуру на приобретенные товары.