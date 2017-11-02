Ильхам Алиев входит в список самых влиятельных мусульман мира

2017-11-02 15:51 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев входит в число самых влиятельных мусульман мира.

Как сообщает Oxu.Az, очередной список 500 самых влиятельных мусульман (The Muslim 500-2018) опубликован Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне.

Наряду с этим, в рейтинг самых влиятельных мусульман из Азербайджана также вошли глава Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и исполнитель мугама (ханенде) Алим Гасымов.

Возглавляет список в этом году имам Каирского Университета "Аль-Азхар" шейх Ахмад Мухаммад аль-Тайиб, на втором месте - король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз, тройку лидеров закрывает король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн.

Наряду с этим, в The Muslim 500 также значатся президент Турции Раджаб Таййип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Список публикуется ежегодно с 2009 года.

Н.О.