Сегодня день рождения Эмина Сабитоглу

2017-11-02 15:56 | www.oxu.az | 1

Трудно представить азербайджанский кинематограф или театр без музыки Эмина Сабитоглу.

Талантливый, многогранный композитор, творящий в самых разных жанрах, долгие годы плодотворно сотрудничал с ведущими кинорежиссерами.

Его произведения стали музыкальной основой для более чем двадцати художественных и стольких же документальных фильмов, что во многом определило их популярность у зрителей.

Как сообщает Oxu.Az, Эмин Сабит оглу (Махмудов) родился 2 ноября 1937 года в семье видного азербайджанского писателя, драматурга-комедиографа Сабита Рахмана.

После окончания музыкальной школы в Баку в 1954 году поступил в Азербайджанскую Консерваторию в класс Гара Гараева. Далее по рекомендации учителя и наставника Гара Гараева продолжил образование в Московской Государственной Консерватории им. Чайковского по классу композиции. В 1961-ом году приступил к работе музыкального редактора на киностудии «Азербайджанфильм», в последующие годы занимал должность художественного руководителя в Государственной Филармонии, а также преподавал в Консерватории.

В последние годы жизни работал в Турции, профессором Консерватории при Стамбульском техническом университете.

Автор симфонии, трех симфонических поэм, трёх кантат, струнного квартета, и поэм для скрипки и фортепьяно, более 600 песен, девяти музыкальных комедий. Кантата «Цвети, Азербайджан!» была исполнена им совместно с Хайямом Мирзазаде в 1961 году, а затем исполнена Государственным симфоническим оркестром.

Его дебютной работой на киностудии «Азербайджанфильм» стало музыкальное оформление документального фильма «Завод в горах» (1964). Затем была работа над документальными фильмами «Кура», «Пути и дороги», «С добрым утром, Баку!», «Море», «Джалил Мамедкулизаде» и др.

Кроме этого, Эмин Сабитоглу создал большое количество музыкальных произведений для театральных постановок в разнообразных жанрах.

Огромную популярность принесла ему работа над музыкой к фильму «Я помню тебя, учитель»(«1001-я ночь войны» - военная киноповесть по Р. Ибрагимбекову). В основной музыкальной теме проявились самые яркие стороны дарования композитора.

Эмин Сабитоглу умер 18 ноября 2000 года.

Его щедрый дар раскрывался в самых разнообразных жанрах, песни его различны как по тематике, так и по средствам выражения. Именно мелодическое обаяние обеспечило длительный и непреходящий успех музыке Эмину Сабитоглы в Азербайджане и за ее пределами.

A.C.

