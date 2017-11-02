Президент Азербайджана поздравил премьера Японии

2017-11-02 17:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Искренне поздравляю вас с переизбранием на пост премьер-министра Японии. Нынешний уровень развития азербайджано-японских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что мы и дальше продолжим усилия на пути дальнейшего укрепления дружественных связей между нашими странами и народами, расширения взаимного эффективного сотрудничества.

Предаю вам наилучшие пожелания, желаю вам крепкого здоровья, счастья, продолжительных успехов в деятельности во имя благоденствия дружественного японского народа», - говорится в поздравлении главы государства.