В Азербайджане отметят 110-летний юбилей академика Муртузы Нагиева

2017-11-02 17:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея академика Муртузы Нагиева.

В 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого-химика, заслуженного деятеля науки, Героя социалистического труда, академика Муртузы Фатулла оглу Нагиева.

Согласно распоряжению, с целью достойного проведения 110-летнего юбилея академика Муртузы Нагиева, имеющего исключительные заслуги в развитии химической науки, нефтяной химии и технологии в Азербайджане, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий в связи со 110-летним юбилеем Муртузы Нагиева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.