Рамазан Абдулатипов: Договор о статусе Каспия может быть подписан в начале 2018 года

2017-11-02 18:42 | www.apa.az | 4

Договор по правовому статусу Каспия может быть подписан в начале 2018 года.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству со странами Каспия Рамазан Абдулатипов.



«Я думаю, что это возможно на саммите, который будет в Астане, скорее всего в начале следующего года. Это будет большим делом, потому что мы уже более 20 лет говорим о правовом статусе Каспия и такую базовую конвенцию мы еще не подписали», — сказал Абдулатипов журналистам.



В среду президент России Владимир Путин заявил, что согласование договоренностей по статусу Каспийского моря между Россией, Азербайджаном и Ираном может быть закончено в ближайшее время.



Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что весной будущего года в Астане не исключен саммит глав государств региона, а в декабре 2017 года в Москве может пройти встреча глав МИД прикаспийских стран. По его словам, работа над подготовкой конвенции о правовом статусе Каспийского моря «находится на завершающем этапе».



Отметим, вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.