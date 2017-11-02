Будет разработан механизм регулирования долговых потребностей

2017-11-02 16:12 | www.oxu.az | 4

Счетная палата Азербайджана в стране рекомендует разработать механизм постепенного регулирования долговых потребностей, учитывающий годовой объем заимствований, предполагаемый дефицит бюджета, первоначальную стоимость финансовых активов и условные обязательства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, кроме того, Палата рекомендует продлить сроки погашения внутреннего долгового портфеля во избежание риска повторного заимствования. Одной из рекомендаций также является прогнозирование в соответствующем разделе государственного бюджета на 2018 год средств на погашение иностранных кредитов, полученных под госгарантии некоторыми структурами.

Напомним, что внутренний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2017 года составил 798 млн манатов, что на 432,1 млн манатов или на 35,1% меньше по сравнению с началом года.

Л.А.

