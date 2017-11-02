Глава МИД России обсудит нагорно-карабахский конфликт с генсеком ОБСЕ

2017-11-02 17:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров третьего ноября в Москве обсудит армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером. Об этом сказала в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Третьего ноября намечена встреча министра иностранных дел России с генсеком ОБСЕ, который будет находиться в Москве с первым рабочим визитом после вступления в должность в июле этого года», - сказала Захарова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)