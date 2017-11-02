Азербайджанский бизнес освоил свыше 67% льготного финансирования

2017-11-02 18:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 101,3 миллиона манатов, сообщает в четверг министерство экономики.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены 1 360 предпринимателям.

В рамках делового форума, прошедшего сегодня в Пираллахинском районе Баку, предприниматели получили льготные кредиты на 6,2 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на создание тепличного комплекса, развитие садоводства, переработку кожи, производство шприцев и другие сферы.

Участники форума также ознакомились со строительными работами на заводе по производству шприцев в Пираллахинском промышленном парке, созданном за счет кредитов НФПП.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на второе ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)