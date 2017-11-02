Презентована «Антология современного азербайджанского рассказа» (ФОТО)

2017-11-02 18:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Центральной научной библиотеке НАНА состоялась презентация «Антологии современного азербайджанского рассказа», подготовленной совместно с Центром перевода при Кабинете министров Азербайджана и Египетским Национальным центром перевода.

Вошедшие в издание рассказы 19 писателей, переведенные на арабский язык атташе по культуре посольства Египта в Азербайджане Ахмедом Сами Элайди, открывают арабскому читателю картину современной азербайджанской литературы.

На церемонии презентации присутствовали послы и представители дипкорпусов, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели науки и культуры. Директор Центра перевода Афаг Масуд рассказала о деятельности возглавляемой ею структуры, реализованных на международной арене проектах, распространении Антологии в библиотеках и книжных фондах Египта, а также предстоящих в следующем году изданиях в сотрудничестве с другими арабскими странами.

Выступившие на церемонии послы Палестины и Марокко подчеркнули уникальность нынешнего издания, отметив его роль в расширении азербайджано-египетских межлитературных связей. Высоко оценив качество перевода и оформления книги, посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Карим подчеркнул благотворное влияние подобных творческих инициатив на двусторонние дипломатические отношения.

Посол Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш заявил о том, что Антология станет подлинным кладезем информации о современной азербайджанской литературе для 380 миллионов арабских читателей во всем мире, будет интересна она и востоковедам различных стран. В связи с этим посол выразил признательность Афаг Масуд и Ахмеду Сами Элайди. Поведав о предстоящих планах, он отметил, что в ближайшее время посольство Марокко в Азербайджане совместно с Центром перевода намерены презентовать Антологию и в Марокко.

В своих выступлениях доктор филологических наук, профессор Имамверди Гамидов, профессор БГУ, доктор филологических наук Гулу Магеррамлы, доктор филологических наук, профессор Насрулла Мамедов, доктор филологических наук Паша Керимов и директор Центральной научной библиотеки НАНА Лейла Иманова рассказали о художественной ценности и международной значимости нового издания.