Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергосфере между Азербайджаном и Польшей

2017-11-02 18:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики Польши.

Министерству энергетики поручено обеспечить выполнение положений указанного в указе Меморандума о взаимопонимании после его вступления в силу, министерству иностранных дел – направить уведомление правительству Польши о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании был подписан 27 июня 2017 года в Варшаве.