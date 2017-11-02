Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

2017-11-02 16:25 | www.oxu.az | 3

24-26 октября 2017 года в Москве состоялся ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей, в том числе представители власти, инвесторы, главы ведущих глобальных корпораций.

Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года и является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, способствуя развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами. Программа мероприятия включает в себя пленарную сессию и ряд панельных дискуссий с участием представителей Правительства РФ, руководителей крупнейших международных корпораций и российских компаний.

Банк ВТБ (Азербайджан) на форуме представлял председатель правления Евгений Кирин. В этом году при содействии банка ВТБ (Азербайджан) в форуме также приняли участие представители трех крупных азербайджанских компаний – AS Group, ISR Holding и Karat Holding.

Генеральный учредитель компании AS Group Шахин Мовсумов отметил: «Такого рода мероприятия очень важны для нас с точки зрения налаживания прямого диалога с представителями разных рынков, в частности, с российскими компаниями. Мы благодарны банку ВТБ (Азербайджан) за полученную возможность принять участие на форуме столь высокого уровня, который способствует выстраиванию эффективной коммуникации с потенциальными партнерами».

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин заявил: «Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» является одним из ведущих мероприятий международного уровня. Участие в форуме важно для азербайджанских компаний с точки зрения расширения деловых связей как с российскими компаниями, так и с потенциальными партнерами из других стран. И мы рады, что создали для компаний такую возможность».