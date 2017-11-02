Казахстан и Китай создают фонд для финансирования казахстанских проектов

2017-11-02 18:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Китай создают совместный фонд с общим капиталом в 300 миллионов долларов для финансирования казахстанских проектов.

Согласно сообщению пресс-службы АО «Kазына Капитал Менеджмент» (ККМ), участниками фонда станут «Казына Капитал Менеджмент», CITIC Group Corporation, Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества и Asia Investment Finance Group.

«У «Казына Капитал Менеджмент» уже есть опыт совместной деятельности с китайскими партнерами в рамках фонда Citic Kazyna Investment Fund I. Этим фондом уже проинвестировано пять проектов на сумму 100 миллионов долларов, два из которых находятся на территории Казахстана. Это инфраструктурные проекты в сферах электроэнергетического и железнодорожного комплексов. Мы планируем создание совместного фонда на 300 миллионов до конца 2017 года, в этом случае наши первые проекты получат финансирование уже в следующем году. Это еще один шаг «Казына Капитал Менеджмент» в развитии рынка private equity в Казахстане», - сказал председатель правления ККМ Аскар Достияров в ходе переговоров с китайскими инвесторами в Пекине в рамках визита делегации АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в Китай.

По его словам, создание нового фонда является свидетельством растущей инвестиционной привлекательности Казахстана для более широкого круга инвесторов, включая государственные холдинги Китая и частные компании Гонконга.

«Для отечественных предприятий это означает появление дополнительного источника финансирования», - отметил глава компании.

АО «Kазына Капитал Менеджмент» является фондом прямых инвестиций (private equity), созданным в Казахстане в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства ККМ предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)