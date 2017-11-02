TAP заключил контракт на поставки ПО для операционной фазы

2017-11-02 18:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) выбрала PSI Software AG в качестве поставщика коммерческого программного обеспечения для диспетчеризации (CDS), говорится в сообщении на официальном сайте TAP в четверг.

Программное обеспечение PSI позволит TAP осуществлять коммерческую диспетчерскую деятельность по транспортировке природного газа.

CDS будет поддерживать бизнес-процессы TAP, а также является частью контракта TAP по системе SCADA, заключенного в декабре 2016 года с Honeywell.

"Наша строительная деятельность продвигается с каждым днем, и параллельно мы работаем над тем, чтобы трубопровод был готов к операциям с того дня, как начнутся поставки газа с "Шах Дениз-2" на европейские рынки", - сказала директор по коммерческим и внешним связям TAP Ульрике Андрес.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)