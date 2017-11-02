Президент утвердил перечень сырья и материалов, импорт которых освобождается от НДС

2017-11-02 19:32 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Перечня сырья и материалов, импорт которых освобождается от НДС».

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с этим указом, в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом президента Азербайджана, проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана, Государственному таможенному комитету поручено решить вопросы, вытекающие из указа.