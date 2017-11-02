Хорошая новость для работников Бакинского метрополитена!

2017-11-02 16:30 | www.oxu.az | 3

Expressbank поздравляет всех работников Бакинского метрополитена с профессиональным праздником 8 ноября и предлагает им специальные скидки, а также выдачу кредита без комиссии. В период с 3 по 13 ноября все работники Бакинского метрополитена, обратившись в любой из филиалов Expressbank, смогут взять кредит наличными со скидкой 2% на годовую процентную ставку. Вдобавок к этому, комиссия за оформление кредита, а также комиссия за снятие наличных средств составит 0%. А самое главное - кредит будет выдан без залога и в валюте AZN.

В рамках данной кампании клиенты смогут воспользоваться кредитом на сумму до 10.000 AZN. Взяв кредит сроком до 36 месяцев, клиенты получат возможность гибко управлять своим бюджетом, а также свести на минимум сумму ежемесячной оплаты кредита.

С целью экономии времени клиентов, Expressbank создает возможность удобной оплаты кредитов. С помощью Личного кабинета на официальном веб сайте www.expressbank.az, платежных терминалов и мобильного приложения Expresspay клиенты могут в любое время суток совершать оплаты своих кредитов.

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. По всей стране функционируют около 80 банкоматов, 7000 POS-терминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.