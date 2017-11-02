Прокуратура расследует смерть мужчины от укуса осы

2017-11-02 16:36 | www.oxu.az | 4

Материалы о смерти жителя Баку в результате укуса осы направлены в Сабунчинскую районную прокуратуру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в настоящее время проводится экспертиза по факту.

Напомним, что случай произошел в поселке Забрат Сабунчинского района. Джавида Иманлы 1993 г.р. ужалила оса. Его разместили в Клиническом медцентре №3. Пострадавшему был поставлен диагноз флегмона правой верхней конечности.

Несмотря на усилия врачей, Дж. Иманлы скончался в реанимационном отделении больницы.

A.M.

