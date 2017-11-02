Президент Ильхам Алиев: В отношениях между Азербайджаном и Россией нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения (ФОТО)

2017-11-02 18:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На очередной встрече с Президентом России Владимиром Путиным, изучая повестку дня наших двусторонних отношений, мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения.

Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с заместителем председателя Совета Федерации России, сопредседателем двусторонней комиссии Ильясом Умахановым и председателем Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидовым.

«Существующие между нашими народами тесные связи сегодня успешно развиваются. Вчера вечером на очередной встрече с Президентом России Владимиром Путиным, изучая повестку дня наших двусторонних отношений, мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения. Мы просто вспомнили достигнутые успехи – результаты нашего сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, политической сферах - и дали указания соответствующим структурам для определения путей дальнейшего развития отношений. То есть, это показатель такого уровня отношений, когда даже на уровне президентов нет каких-то особых вопросов, требующих своего решения», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что все вопросы решаются очень успешно.

«Конечно, сегодня Россия и Азербайджан демонстрируют высокий уровень добрососедства, партнерства и надежной дружбы. Ильяс Магомедсаламович и Хизри Исаевич, лично вам принадлежит большая роль. Так как я хорошо знаю, какие усилия вы прилагаете и какой вклад вносите в укрепление российско-азербайджанских отношений, я говорю это абсолютно искренне», - сказал Президент Ильхам Алиев.