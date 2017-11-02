Эрдоган хочет купить первый турецкий автомобиль

2017-11-02 16:50 | www.oxu.az | 2

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отечественные автомобили поступят в продажу в стране в 2021 году, и он намерен купить себе первый из них, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 2019 году мы завершим разработку прототипа отечественного автомобиля, в 2021 году такие машины поступят в продажу. Я куплю себе первый автомобиль. Проектом будут заниматься пять компаний: Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell, Zorlu", - заявил Эрдоган, выступая перед представителями турецкого автопрома в Анкаре.

Н.О.