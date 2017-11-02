Карта “Albalı Gift” от Unibank – выгодный корпоративный подарок

2017-11-02 19:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Теперь у компаний есть более привлекательная возможность при выборе желанных подарков своим сотрудникам или же партнерам по случаю знаменательных дней. Корпоративная подарочная карта Albalı Gift от Unibank будет самым желанным подарком для каждого. Возможность обменять карту “Albalı Gift” на нужный подарок в тысячи партнерских магазинах, а также получение карты в нескольких номиналах – делает карту самым доступным подарком. Компании с удовольствием могут подарить карту Albalı Gift номиналом 50, 100, 150 манатов своим сотрудникам и торговым партнерам.

Преимущества карты:

Стоимость карты равна подарочной сумме карты, то есть, для покупки карты Albalı Gift в номинале 100 манатов нужно заплатить 100 манатов;

Возможность совершать безналичные покупки в сети партнерских магазинов http://albali.az/az/partnyorlar;

Также выгодно и привлекательно дарить карты сотрудникам и партнерам своих компаний;

Возможность заказать карту “Albalı Gift” через сайт unibank.az https://onlineservices.unibank.az/OnlineCardOrder/?lang=az и мобильное приложение Unibank Mobile, а также приобрести в любом филиале банка;

Срок карты 12 месяцев;

Карта выдается клиенту в подарочном конверте.

- Для корпоративных заказов подарочная карта может быть представлена с индивидуальном дизайном.

Для корпоративных заказов:

Напишите по этому адресу gift@unibank.az ;

Можете связаться по этому мобильному номеру 055 333 35 90.

Закажите прямо сейчас и получите карту Albalı Gift!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank, обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 7 филиалов Unibank: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна), “Нариманов”, “Хырдалан”, “Барда”, “Сумгайыт” и “Гянджа” с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме. А до 15 ноября филиалы “Аджеми” и 19-ый (Бакиханова) будут оказывать услуги каждый день с 09.00 до 20.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).