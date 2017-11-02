Член-корреспондент НАНА о методах оценки социального и человеческого капитала на основе критерий Азербайджана (ФОТО)

2017-11-02 19:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В UNEC в рамках «Месячника науки» продолжают проходить встречи с членами-корреспондентами Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Второго ноября состоялась встреча профессорско-преподавательского состава, докторантов, молодых исследователей и магистров UNEC с профессором Горхмазом Имановым.

Член-корреспондент НАНА, доктор экономических наук, профессор Горхмаз Иманов выступил с докладом на тему «Модели оценки социального и человеческого капитала в устойчивом развитии». Пользуясь методами нечеткого множества и нечеткой логики, профессор рассказал о методах оценки социального и человеческого капитала на основе критерий Азербайджана. Подчеркнув, что устойчивое развитие обеспечивается экономической, социальной и экологической устойчивостью, Г.Иманов отметил, что его важными критериями являются социальный и человеческий капитал.

Говоря об основах нечеткой логики в экономике (Fazzylogic в экономике), ученый отметил, что это новое направление экономико-математических методов, основу которого заложил всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде. Ученый рассказал о моделях человеческого и социального капитала, национальных критериях устойчивого развития, раскрыв показатели модели социально-экономической безопасности, проанализировал эти показатели по всему миру и Азербайджану.

В конце доклада назвав нечеткую логику в экономике наукой будущего, Г.Иманов пожелал молодежи проявлять интерес к этой науке.

На встрече профессор Горхмаз Иманов за выступление в проведенном в UNEC «Месячнике науки» с докладом на тему «Модели оценки социального и человеческого капитала в устойчивом развитии» награжден почетной грамотой.