Министр: «Грузия поддерживает проект Транскаспийского газопровода»

2017-11-02 19:50 | www.apa.az | 4

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом министр энергетики Грузии Илья Элошвили заявил на проходящей в Туркменистане Международной нефтегазовой конференции.

Министр напомнил, что в настоящее время между поставщиками идет конкуренция за доступ к европейскому энергорынку.

«Грузия является надежной транзитной страной и стремится расширять этот потенциал. В основном планируется развивать проекты «Белый поток» и Транскаспий, зависящие от энергоресурсов Туркменистана. Грузия выразила политическую поддержку проекту Транскаспийского газопровода и принимает активное участие во встречах рабочих групп, организуемых в рамках «Ашхабадской резолюции», - сказал он.

Элошвили также посетил проводимую в рамках конференции выставку, в которой принимают участие такие крупные государственные и частные компании как SOCAR, TurkmenGas, BP, Dragon Oil и CNPC.