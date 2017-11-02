В Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции

2017-11-02 16:55 | www.oxu.az | 4
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 20 декабря прибудет в Азербайджан с официальным визитом.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в четверг Trend дипломатический источник.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана совершит визит для участия в трехсторонней встрече с азербайджанским и турецким коллегами – Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу.
На трехсторонней встрече министров планируется обсуждение региональных проблем и перспектив развития взаимоотношений.
Н.О.