В Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции

2017-11-02 16:55 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 20 декабря прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в четверг Trend дипломатический источник.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана совершит визит для участия в трехсторонней встрече с азербайджанским и турецким коллегами – Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу.

На трехсторонней встрече министров планируется обсуждение региональных проблем и перспектив развития взаимоотношений.

Н.О.