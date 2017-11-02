Казахстан предложил Киргизии ввести единые цены на товары

2017-11-02 17:02 | www.oxu.az | 3

Казахстан ожидает ответа от Киргизии по вопросу урегулирования движения товаров через казахстанско-украинскую границу, заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Госман Амрин, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Zakon.kz.

Правительство Казахстана делает все возможное, чтобы решить проблему транспортировки товаров через границу с Киргизией, однако вторая сторона пока не очень охотно идет на соглашения.

Он подчеркнул, что на данный момент Казахстан передал в Киргизию информацию о ценах на товары и ждет ответа.

Н.Г.