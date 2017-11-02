Швейцарская компания займется разработкой блокчейн-технологий в Казахстане

2017-11-02 19:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и швейцарская компания 5EL SA подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о разработке и эксплуатации хаба блокчейн-инноваций в Казахстане.

Согласно сообщению СМИ Казахстана, в рамках документа стороны также намерены разработать блокчейн-инициативу под рабочим названием «Bright Chain».

5EL SA намерена открыть дочернюю компанию подразделения 5EL Blockchain Lab в Астане и таким образом оказать помощь МФЦА в создании и эксплуатации производительной экосистемы инноваций и коммерческого применения распределенных технологий, стимулировании роста международной конкурентоспособности как самого МФЦА, так и компаний-резидентов.

Председатель 5EL SA Серж Умански считает, что долгосрочное партнерство с МФЦА позволит отстоять коммерческое использование технологий блокчейн на глобальных рынках и финансовых потоках внутри Казахстана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)