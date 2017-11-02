Президент Азербайджана освободил от НДС импорт ряда сырья и материалов

2017-11-02 19:48 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении "Списка сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".
Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.
Государственному таможенному комитету Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.
|
Порядковый номер
|
Код
|
Названия сырья и материалов по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
|
1.
|
2601200000
|
Обожженный пирит
|
2.
|
2606000000
|
Алюминиевые руды и концентраты
|
3.
|
2818200000
|
Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда
|
4.
|
7203100000
|
Продукты прямого восстановления железной руды
|
5.
|
7203900000
|
Продукты прямого восстановления железной руды - прочие
|
6.
|
7204491000
|
Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) - дробленые (резаные)
|
7.
|
7204499000
|
Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) - прочие
|
8.
|
8545110080
|
Электроды, используемые в печах – прочие
|
9.
|
8545190001
|
Электроды для установок электролиза