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Президент Азербайджана освободил от НДС импорт ряда сырья и материалов

2017-11-02 19:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении "Списка сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Государственному таможенному комитету Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.

Порядковый номер

Код

Названия сырья и материалов по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности

1.

2601200000

Обожженный пирит

2.

2606000000

Алюминиевые руды и концентраты

3.

2818200000

Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда

4.

7203100000

Продукты прямого восстановления железной руды

5.

7203900000

Продукты прямого восстановления железной руды - прочие

6.

7204491000

Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) - дробленые (резаные)

7.

7204499000

Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) - прочие

8.

8545110080

Электроды, используемые в печах – прочие

9.

8545190001

Электроды для установок электролиза

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