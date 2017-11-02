Саакашвили обжаловал отказ о дополнительной защите на Украине

2017-11-02 17:08 | www.oxu.az | 9

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его адвокаты обжаловали в суде решение миграционной службы Украины, которая повторно отказала политику в предоставлении дополнительной защиты, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Политик считает, что решение миграционной службы является необоснованным и противоправным, в связи с чем нарушает его права на получение на Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями.

Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине.

Н.Г.