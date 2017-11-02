Банк Республика говорит «Добро пожаловать» новым корпоративным клиентам и предоставляет целый ряд льгот

2017-11-02 17:12 | www.oxu.az | 4

C 1-го ноября до конца текущего года Банк Республика проводит кампанию «Добро пожаловать» для новых корпоративных клиентов. В рамках кампании все юридические лица и частные предприниматели, которые недавно стали клиентами банка, получат целый ряд льгот по операционным услугам банка.

«Целью кампании является предоставление возможности каждому предпринимателю, который недавно стал сотрудничать с банком, почувствовать уровень сервиса и качества продуктов банка на льготных условиях. После чего клиент сможет для себя принять решение о продолжении работы с Банком Республика», - прокомментировал новую кампанию директор Департамента Корпоративных продаж Садиг Ибадов.

Так, для новых корпоративных клиентов на период кампании банк отменяет комиссии по ряду услуг сроком на один месяц: Открытие счета, Бизнес карты, Зарплатные карты, Интернет-банкинг и Комиссия по обмену валют.

Кроме того, в рамках кампании для новых корпоративных клиентов на 1 месяц отменяются комиссии за снятие наличности со счета, переводы внутри страны и за рубеж, зарплатные и бизнес-карты, комиссии по терминалам и по всем другим не кредитным продуктам.

Таким образом, новые клиенты банка смогут в течении месяца получать вышеперечисленные услуги абсолютно бесплатно. По истечению льготного периода участники кампании «Добро пожаловать» получат специальные тарифы в зависимости от объема операций, которые будут выгодно отличаться от стандартных условий банка.