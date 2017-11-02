Испанский суд поместил под стражу восемь членов правительства Каталонии

2017-11-02 20:27 | www.apa.az | 4

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает El Pais.

Только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости каталонским парламентом, сможет оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.

Ранее прокуратура Национальной судебной палаты Испании запросила суд объявить в розыск и выдать международный ордер на арест бывшего главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех членов распущенного правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе.

Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.